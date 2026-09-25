SPÖ in der Krise
„Bin die richtige Person“: Warum Gerhard Zeiler SPÖ-Chef Babler herausfordert
Gerhard Zeiler (71) war von 1994 bis 1998 Generalintendant des ORF und ist seither in den USA als Medienmanager tätig. Er war bereits vor zehn Jahren als SPÖ-Chef im Gespräch.
© GEORG HOCHMUTH
Der frühere ORF-Chef und Medienmanager will die einstige Großpartei aus ihrem „historischen Tief“ herausführen. Babler war erst im März für drei Jahre an der Spitze der Partei bestätigt worden. Er will Vorsitzender bleiben.
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