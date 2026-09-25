Bereits bei Präparierung
Nach Tod von Braunbärin im Alpenzoo: „Wir wollen Martina nicht einfach ersetzen“
Mit stolzen 35 Jahren musste Braunbärin Martina am Donnerstag im Alpenzoo Innsbruck eingeschläfert werden.
© Alpenzoo Innsbruck
Alpenzoo-Bärin Martina ist nicht mehr da. Nach ihrem Tod wird sie nun für ein Museum präpariert – ganz verschwunden ist sie damit nicht. Zoodirektor André Stadler erklärt, wie es mit Martina und dem Braunbärgehege weitergeht und ob künftig eine neue Bärin bei Ander einzieht.
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