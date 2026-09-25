Lamparter gibt Update aus der Reha: So geht es Tirols Kombi-Star aktuell

Sieben Wochen nach der Operation am gebrochenen Knöchel und gerissenem Syndesmoseband schreitet die Genesung bei Johannes Lamparter weiter voran.

Tirols Kombinierer-Star, der sich am 5. August bei einem Sprungtrainingssturz in Courchevel (FRA) schwer am rechten Bein verletzt hat, steckt mitten in der Therapie. „Es läuft eigentlich alles nach Plan, braucht aber natürlich Zeit und Geduld. Ich kann das Bein so weit wieder voll belasten, kann fast alles machen – bis eben auf meine Sportart, also Skispringen und Skirollen. Laufen geht auch noch nicht, Berggehen sowieso nicht. Momentan bin ich viel beim Muskelaufbau und Ergometerfahren.“

Auf die Frage, ob er sich in dieser Phase auch mit Gedanken an die Schnelllebigkeit und die Zeit nach der Karriere beschäftigt habe, antwortet der 24-Jährige: „Natürlich fragst du dich, was wäre, wenn du nicht mehr auf das gewohnte Leistungsniveau zurückkommen solltest, was ich natürlich nicht hoffe.“ Einen Plan B gebe es nicht wirklich. „Mein Herz und Kopf schlägt für die Nordische Kombination. Solange ich das machen kann, solange werde ich es auch tun.“