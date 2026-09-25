Dos and Dont’s für Eltern
Tiroler LehrerInnen verraten: Wie der Elternabend nicht eskaliert
Die lange Nacht der Elternfragen: Eine Lehrerin berichtet der TT, das eigentliche Problem seien nicht die Kinder, „sondern die Erwartungen der Erwachsenen“. Viele Eltern würden heute deutlich stärker ins Schulgeschehen eingreifen.
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In einer anonymen Umfrage berichten Lehrpersonen in Tirol über frischen Wind in der Väter-Quote und über noch immer viel zu viele Anliegen, die dort eigentlich nichts verloren hätten: Willkommen beim Elternabend!
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