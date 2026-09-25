Lacher sind garantiert: Kabarett-Rouladen im Alpenrosensaal

Christoph Grissemann und Robert Stachel gastieren mit ihrem Kabarettprogramm „Rouladen“ im Alpenrosensaal. Die bekannten Entertainer demaskieren in einer bösen Satireshow Psychotherapeuten und deren prominente Patienten. Sie wechseln dazu ständig Kostüme und Rollen.

Westendorf – Wenn Christoph Grissemann und Robert Stachel die Bühne betreten, bleibt kein Auge trocken. Die Kabarettisten bündeln ihre Kräfte in der Soiree „Rouladen“ und gastieren am 2. Oktober um 19 Uhr im Alpenrosensaal Westendorf und verspricht einen Abend voller scharfem Witz, treffsicherer Gesellschaftsbeobachtungen und überraschender Pointen.

Tiefsinnig und böse

Vielen sind die beiden vor allem als Teil der ORF-Satire- und Late-Night-Sendung „Willkommen Österreich“ bekannt. Mit ihrem unverwechselbaren Humor nehmen sie Alltag, Politik und menschliche Eigenheiten aufs Korn und sorgen dabei für beste Unterhaltung. Das Publikum darf sich auf ein Programm freuen, das gleichermaßen zum Lachen wie zum Nachdenken anregt.