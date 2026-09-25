Falscher Klimabonus: 71-jährige Zillertalerin verlor mehr als 10.000 Euro

Betrüger haben eine 71-Jährige mit einer vermeintlichen Klimabonus-Nachricht getäuscht. Die Frau gab zunächst persönliche Daten auf einer Internetseite ein und folgte später den Anweisungen eines vermeintlichen Bankmitarbeiters.

Eine 71-Jährige erhielt am Donnerstag eine SMS, in der es um die angebliche Beantragung beziehungsweise Auszahlung des Klimabonus ging. Sie öffnete den darin enthaltenen Link und gab auf der aufgerufenen Internetseite ihre Daten ein.

Etwa zwei Stunden später meldete sich ein vermeintlicher Bankmitarbeiter telefonisch bei der 71-Jährigen. Er behauptete, Betrüger seien gerade dabei, ihr Konto zu plündern. Die Frau solle sofort zu ihrer Bank fahren und ihn anschließend unter derselben Nummer zurückrufen.

Echter Bankbetreuer bemerkte Betrug

Die Frau folgte den Anweisungen. Nach ihrem Rückruf erklärte ihr der Unbekannte, welche Schritte sie an einem Überweisungsautomaten ausführen müsse. Zusätzlich erhielt die Österreicherin auch Anweisungen per SMS. Angeblich sollten damit betrügerische Überweisungen storniert werden.