Leserbriefe an die TT
Radfahrer, Fußgänger, Autofahrer – wer verhält sich rücksichtslos? Das sagen die LeserInnen dazu
Treffen Radfahrer, Fußgänger und Autofahrer im Straßenverkehr aufeinander, sind gegenseitige Vorwürfe und Anfeindungen keine Seltenheit. Die Schuld wird dabei meist beim anderen gesucht.
© imago/Weber
Ob auf dem Gehsteig, dem Radweg oder auf der Straße: Wenn Radfahrer, Autofahrer und Fußgänger aufeinandertreffen, kommt es oft zu Konflikten. Das sagen die TT-Leserinnen und Leser dazu. Ein Auszug aus der Debatte.
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