Nach 20 Jahren Leerstand

Ein neues Kapitel beginnt: Roberto Blanco und Gäste feierten die Rückkehr des Berwanger Hofs

Feierten die gelungene Fertigstellung: (v.l.) Gerhard Brix (Alps Resorts), Bürgermeister Dietmar Berktold, Entertainer Roberto Blanco und Johannes Arneth (Almdorfbau).
© Simone Tschol
Simone Tschol

Von Simone Tschol

Mit einem großen Fest wurde der Berwanger Hof nach fast zwei Jahrzehnten Leerstand wiedereröffnet. Roberto Blanco und viele Gäste zeigten sich begeistert von der gelungenen Transformation des Gebäudes.

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