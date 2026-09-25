Nach 20 Jahren Leerstand
Ein neues Kapitel beginnt: Roberto Blanco und Gäste feierten die Rückkehr des Berwanger Hofs
Feierten die gelungene Fertigstellung: (v.l.) Gerhard Brix (Alps Resorts), Bürgermeister Dietmar Berktold, Entertainer Roberto Blanco und Johannes Arneth (Almdorfbau).
© Simone Tschol
Mit einem großen Fest wurde der Berwanger Hof nach fast zwei Jahrzehnten Leerstand wiedereröffnet. Roberto Blanco und viele Gäste zeigten sich begeistert von der gelungenen Transformation des Gebäudes.
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