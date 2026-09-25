Putin: Keine Vorbereitung auf „irgendeine Art von Kampf mit Europa“

Putin äußerte sich außerdem zu einer möglichen Wiederaufnahme der Gespräche mit der Ukraine. Die Vorschläge dazu "liegen alle auf dem Tisch, und es ist alles möglich",

Russlands Präsident Wladimir Putin hat beteuert, dass sich sein Land „nicht auf irgendeine Art von Kampf mit Europa“ vorbereite. „Viele in Europa sagen, dass sie eine Aggression vonseiten der Russischen Föderation erwarten und dass sie sich deshalb selbst auf Kämpfe, auf einen Krieg mit Russland, vorbereiten müssen“, sagte Putin am Freitag in St. Petersburg. Er wolle jedoch nochmals unterstreichen, dass Russland keine Vorbereitungen für eine solche Aggression treffe.