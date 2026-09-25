Großer Stein löste sich: Zwei Kletterer im Wilden Kaiser verletzt

Ein 43-Jähriger wollte in einer Kletterroute im Wilden Kaiser ein verhängtes Seil lösen. Dabei brach ein großer Stein aus und stürzte bis zu 15 Meter ab. Zwei Kletterer wurden getroffen und mit Hubschraubern in Krankenhäuser geflogen.

Ein 45-jähriger Kletterer ist am Freitagnachmittag bei einem Steinschlag im Wilden Kaiser schwer verletzt worden. Ein weiterer Mann erlitt leichte Verletzungen.

Der Unfall ereignete sich gegen 14.15 Uhr in der Kletterroute „Wo der Hase läuft“. Ein 43-Jähriger war mit einem Partner im Vorstieg unterwegs. In der vierten Seillänge verließ er die Route etwas nach links, um ein vom Vortag verhängtes Seil zu lösen.

Als der Deutsche wieder in die Route einsteigen wollte, löste sich ein etwa oberkörpergroßer Stein. Dieser stürzte laut Polizei zehn bis 15 Meter in die Tiefe und traf zwei Kletterer, die am vierten Stand gesichert waren.

Kletterer per Hubschrauber geborgen

Ein 45-Jähriger wurde schwer verletzt und in das Krankenhaus Kufstein geflogen. Ein 25-Jähriger erlitt leichte Verletzungen und wurde mit einem weiteren Rettungshubschrauber in das Krankenhaus St. Johann in Tirol gebracht.