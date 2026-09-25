Kurzzeitige Sperre
Motorradfahrer prallte bei Waidring gegen Auto-Anhänger und wurde schwer verletzt
Bei einem Auffahrunfall auf der Loferer Straße (B178) wurde am Freitagnachmittag ein Motorradfahrer schwer verletzt. Der Mann fuhr kurz nach 14 Uhr in Richtung Lofer, als bei Waidring ein Auto mit Anhänger vor ihm verkehrsbedingt abbremste. Der 42-Jährige kollidierte mit der linken hinteren Ecke des Anhängers.
Der Deutsche stürzte und erlitt dabei schwere Verletzungen am Oberkörper. Der Motorradfahrer wurde von der Rettung in das Krankenhaus St. Johann in Tirol eingeliefert.Die B178 musste an der Unfallstelle kurzzeitig gesperrt werden. (TT.com)