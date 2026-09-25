Motorradfahrer prallte bei Waidring gegen Auto-Anhänger und wurde schwer verletzt

Bei einem Auffahrunfall auf der Loferer Straße (B178) wurde am Freitagnachmittag ein Motorradfahrer schwer verletzt. Der Mann fuhr kurz nach 14 Uhr in Richtung Lofer, als bei Waidring ein Auto mit Anhänger vor ihm verkehrsbedingt abbremste. Der 42-Jährige kollidierte mit der linken hinteren Ecke des Anhängers.