Unfall bei Landeanflug
Gleitschirme kollidierten in Neustift: 35-Jähriger stürzte fünf Meter ab
Im Stubaital touchierte am Freitag ein Paragleiter-Pilot den Schirm eines anderen. (Symbolfoto)
© Rita Falk/Tiroler Tageszeitung
Zwei Gleitschirmpiloten sind am Freitagmittag bei einem Landeanflug in Neustift im Stubaital kollidiert. Der Unfall ereignete sich gegen 12.30 Uhr. Ein 61-jähriger Deutscher befand sich im Landeanflug und versuchte, seine Flughöhe zu verringern. Gleichzeitig setzte ein 35-jähriger Deutscher ebenfalls zur Landung an.
Dabei berührte der 61-Jährige den Gleitschirm des jüngeren Mannes im oberen Bereich. Dessen Schirm sackte daraufhin zusammen. Der 35-Jährige stürzte aus einer Höhe von etwa fünf Metern zu Boden.
Beide Piloten erlitten leichte Verletzungen. Sie suchten laut Polizei selbstständig einen Hausarzt auf und ließen sich untersuchen. (TT.com)