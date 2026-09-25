Gleitschirme kollidierten in Neustift: 35-Jähriger stürzte fünf Meter ab

Zwei Gleitschirmpiloten sind am Freitagmittag bei einem Landeanflug in Neustift im Stubaital kollidiert. Der Unfall ereignete sich gegen 12.30 Uhr. Ein 61-jähriger Deutscher befand sich im Landeanflug und versuchte, seine Flughöhe zu verringern. Gleichzeitig setzte ein 35-jähriger Deutscher ebenfalls zur Landung an.