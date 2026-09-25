Fußball rückte bei Oberperfuss-Sieg in Hintergrund: Kundl-Torhüter verletzte sich schwer

Tabellenführer Kundl erlebte in der tt.com Tiroler Liga einen rabenschwarzen Freitagabend: Noch viel schwerer als die 0:3-Niederlage in Oberperfuss wiegt die Schockszene um Goalie Matthias Margreiter, der von der Rettung abtransportiert werden musste. Haiming ließ Chance auf Tabellenführung ungenutzt.