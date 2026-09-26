Zoll deckte bedeutsamen Fossilienschmuggel in Chile auf

Der chilenische Zoll hat am Hafen von San Antonio eigenen Angaben nach mehr als 200 Meeresfossilien als Schmuggelware sichergestellt. Die mutmaßlich aus Madagaskar stammenden Ammoniten seien in einem Container versteckt gewesen, der mit einer Ladung für Ketten, Anhänger und Glasdekorationen für den Hausgebrauch angemeldet und in China verladen worden sei, informierte die Zollbehörde. Nach Einschätzung des Zolls hat der Fund Bedeutung für das weltweite Kulturerbe.

Zum Wert wurden keine Angaben gemacht. Die Ammoniten stammen demnach aus der frühen Kreidezeit und sind rund 110 Millionen Jahren. Die versteinerten Kopffüßler zeichneten sich durch den Glanz ihrer Adern und die noch auf ihrer Oberfläche erkennbaren Blattkonturen aus, hieß es.

Nachdem die drei Kartons mit den Stücken, die in Zeitungspapier und Zeitschriften aus Madagaskar eingewickelt waren, entdeckt worden waren, überprüften die Kontrollteams diese. Anschließend zog der Zoll Fachleute des Natur- und Geschichtsmuseums von San Antonio sowie des Nationalen Dienstes für Kulturerbe hinzu. Die von den Experten durchgeführten Untersuchungen bestätigten den Verdacht des Zolls und belegten, dass es sich um echte Fossilien handle, hieß es. Derzeit laufe eine Anfrage bei den madagassischen Behörden, um die Herkunft der Funde zweifelsfrei zu bestätigen und zu klären, ob der afrikanische Inselstaat die Rückgabe beantragen wird.