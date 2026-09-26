Süßes Babygeheimnis gelüftet: Kitzbühel-Held wurde erstmals Papa
Die internationale Skifamilie hat ein neues Familienmitglied: Blaise Giezendanner gab die Geburt von Sohn Gabriel bekannt. Wie der Franzose in einer Instastory verriet, wurden der 34-Jährige und seine Frau Marie am Donnerstag erstmals Eltern. Der Speed-Spezialist reiste früher aus dem Trainingslager seines Teams in Südamerika ab, um bei dem besonderen Moment dabei zu sein.
Giezendanner hatte 2022 bei der Abfahrt in Kitzbühel seinen größten Karriereerfolg gefeiert. Mit der hohen Startnummer 43 war er noch auf Platz drei gerast – sein bisher einziger Podestplatz im Weltcup.
Im Vorjahr feierte er nach langer Verletzungspause aufgrund eines Kreuzbandrisses sein Comeback. Im heurigen Weltcupwinter geht Giezendanner mit einem zusätzlichen kleinen Daumendrücker an den Start. (TT.com)
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