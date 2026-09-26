Süßes Babygeheimnis gelüftet: Kitzbühel-Held wurde erstmals Papa

Die internationale Skifamilie hat ein neues Familienmitglied: Blaise Giezendanner gab die Geburt von Sohn Gabriel bekannt. Wie der Franzose in einer Instastory verriet, wurden der 34-Jährige und seine Frau Marie am Donnerstag erstmals Eltern. Der Speed-Spezialist reiste früher aus dem Trainingslager seines Teams in Südamerika ab, um bei dem besonderen Moment dabei zu sein.