Raufhandel in Steinach: 46-Jähriger verlor nach Faustschlag das Bewusstsein

Bei einer Auseinandersetzung vor einem Lokal in Steinach am Brenner ist in der Nacht auf Samstag ein 46-jähriger Österreicher verletzt worden. Der Mann erhielt einen Faustschlag ins Gesicht, stürzte rücklings gegen eine Betonsäule und anschließend zu Boden. Dabei verlor er kurzzeitig das Bewusstsein.

Der Vorfall ereignete sich gegen 1.30 Uhr. Laut Polizei war es zuvor zu einem verbalen Streit zwischen dem 46-Jährigen und der Frau eines 48-Jährigen gekommen. In weiterer Folge entwickelte sich eine Auseinandersetzung zwischen dem Mann und einer Gruppe aus sechs Personen. Zu ihr gehörten der 48-jährige Österreicher sowie fünf Südtiroler im Alter zwischen 19 und 26 Jahren.