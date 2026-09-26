Kommentar

Fluch und Segen in Rot

Peter Nindler

Kommentarvon Peter Nindler

Andreas Babler taumelt durch SPÖ und Regierung. Dass ihn jetzt jemand wie Gerhard Zeiler herausfordert, wird von vielen Genossen mehr als Erlösung denn als Bedrohung empfunden.

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