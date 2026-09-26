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Kommentar
Fluch und Segen in Rot
Kommentarvon Peter Nindler
Andreas Babler taumelt durch SPÖ und Regierung. Dass ihn jetzt jemand wie Gerhard Zeiler herausfordert, wird von vielen Genossen mehr als Erlösung denn als Bedrohung empfunden.
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