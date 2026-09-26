Bekenntnis zur Region
Swietelsky verlängert Partnerschaft: Sieben Millionen Euro in Zams investiert
Die Swietelsky AG will weiter in die Region um Zams investieren.
© Franz Preschern/Swietelsky AG
Die Swietelsky AG investierte sieben Millionen Euro in ihr neues Bürogebäude neben der A12 Inntalautobahn. Bürgermeister Benedikt Lentsch sieht dadurch den Wirtschaftsstandort Zams gestärkt. Die Partnerschaft wurde bis 2070 verlängert. Weitere Ausbaumaßnahmen am Areal sollen bereits im kommenden Jahr starten.
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