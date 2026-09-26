Swietelsky verlängert Partnerschaft: Sieben Millionen Euro in Zams investiert

Die Swietelsky AG investierte sieben Millionen Euro in ihr neues Bürogebäude neben der A12 Inntalautobahn. Bürgermeister Benedikt Lentsch sieht dadurch den Wirtschaftsstandort Zams gestärkt. Die Partnerschaft wurde bis 2070 verlängert. Weitere Ausbaumaßnahmen am Areal sollen bereits im kommenden Jahr starten.