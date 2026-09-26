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Gastkommentar
Frieden und Wohlstand: Wutbürger sein!
Unlängst saß ich in einer Runde honoriger, meist nicht mehr ganz junger Zeitgenossen, die Johanna Mikl-Leitner unter die Kategorie der „Normaldenkenden“ einordnen würde.
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