Trotz Bewilligung der BH
Rückschlag: Warum das „Hoamatkastl“ seine Öffnungszeiten einschränken musste
Firmenchef Fabian Steinlechner: Er wünscht sich eine Gesetzesnovelle, damit Selbstbedienungsläden wie das Hoamatkastl rund um die Uhr offenhalten dürfen.
© Max Strozzi
Die Selbstbedienungs-Shops des „Hoamatkastl“ im Unterland dürfen nicht mehr rund um die Uhr offenhalten, obwohl die BH das explizit genehmigt hatte. Gericht beschränkte nach Anzeige die Öffnungszeiten, auch sonntags müssen die Läden zu bleiben.
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