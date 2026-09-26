So will NEOS-Spitzenkandidatin Birgit Obermüller ihre Partei in die Regierung führen

Die Umfragewerte sind durchwachsen, das Ziel aber klar: Die Tiroler NEOS wollen stärker werden und den Weg Richtung Regierungsverantwortung einschlagen. Im TT-Landespolitik-Podcast spricht Landessprecherin Birgit Obermüller über Wahlziele, rote Linien gegenüber der FPÖ und die Frage, ob die Bundespolitik für die Tiroler NEOS Rückenwind oder Belastung ist.