Abschlusstraining ohne Gregoritsch: ÖFB bangt um seinen Kapitän

Michael Gregoritsch hat das Abschlusstraining der österreichischen Nationalmannschaft für das Nations-League-Heimspiel gegen Kosovo nicht mitgemacht. Der 32-jährige Stürmer stand wegen seiner Sprunggelenksverletzung am Samstag nicht auf dem Trainingsplatz, sondern absolvierte am ÖFB-Campus in Wien-Aspern ein individuelles Programm. Sein Einsatz in der Partie am Sonntag (18.00 Uhr/live ORF 1) im Ernst-Happel-Stadion ist damit weiterhin fraglich.

Gregoritsch hatte sich die Blessur am Donnerstag als Kapitän beim 3:1-Auftaktsieg gegen Israel in Linz zugezogen. Er dürfte in der Startformation von LASK-Angreifer Sasa Kalajdzic ersetzt werden, der das Samstag-Training wie alle weiteren Kaderspieler mitmachte.

Nach dem Heimduell mit dem Kosovo treten die Österreicher im laufenden Länderspielfenster noch zweimal auswärts an: am Donnerstag (20.45 Uhr) in Dublin gegen Irland und am folgenden Sonntag (18.00 Uhr) im Kosovo. (APA)