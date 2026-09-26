ÖFB-Premiere für Tiroler Zawieschitzky? Teamchef Rangnick stellt Debütanten ins Tor

ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick setzt im Nations-League-Heimspiel am Sonntag (18.00 Uhr/live ORF 1) in Wien gegen Kosovo im Tor auf einen Debütanten. Entweder LASK-Goalie Lukas Jungwirth oder Salzburgs Christian Zawieschitzky werden anstelle von Alexander Schlager beginnen. Der betreffende Torhüter werde nach seiner Premiere im A-Team zur U21 weiterreisen, erklärte Teamchef Ralf Rangnick am Samstag. Bayern-München-Star Konrad Laimer werde am Montag zur Mannschaft stoßen.

Auf die U21 warten die entscheidenden Partien der EM-Qualifikation, Jungwirth war dort bisher gesetzt und gilt als Favorit auf den Einsatz. „Wir haben nicht umsonst vier Torhüter eingeladen“, betonte Rangnick. Beide jungen Goalies würden mit ihren Vereinen international spielen. „Sie haben es bisher richtig gut gemacht. Wenn wir sie uns jetzt nicht anschauen, auch im Hinblick auf die EM, wann dann?“, fragte der Teamchef. „Ich sehe darin auch überhaupt kein Risiko, oder dass wir dann nicht so gut aufgestellt sind auf der Position.“

Laimer reist am Montag an

Schlager, bei der WM Österreichs Stammgoalie, aber nach seinem Wechsel von Salzburg zu Werder Bremen bei seinem Club nur noch Reservist, hatte am Donnerstag beim Nations-League-Auftakt gegen Israel (3:1) das Tor gehütet. Neben dem 30-Jährigen, Jungwirth (22) und Zawieschitzky (19) ist auch Viktoria-Pilsen-Goalie Florian Wiegele (25) nominiert. Letzterer hofft auf seinen zweiten A-Team-Einsatz. Es scheint möglich, dass alle vier einberufenen Keeper im laufenden Länderspielfenster je eine Partie bestreiten.

Die Österreicher treten nächste Woche noch zweimal auswärts an: am Donnerstag (20.45 Uhr MESZ) in Dublin gegen Irland und am folgenden Sonntag (18.00 Uhr/jeweils live ORF 1) im Kosovo. Für die ÖFB-U21 geht es am Freitag (18.00 Uhr) auf dem Sportclub-Platz in Wien gegen Belgien und am folgenden Dienstag (18.30 Uhr/jeweils live ORF Sport +) in Wales um die EM-Chance. Laut Rangnick könne es „gut sein“, dass auch der von ihm erstmals nominierte Austria-Teenager Vasilije Markovic nach der Heimpartie gegen Kosovo für diese „ganz wichtigen Spiele“ zur U21 gehe.

Michael Gregoritsch musste gegen Israel verletzt vom Feld. © GEPA pictures/ Christian Moser

Die Reise nach Irland werde man dennoch mit 23 Feldspielern antreten, versicherte Rangnick. Laimer werde nach seiner leichten Adduktorenverletzung zu Wochenbeginn zum Team stoßen. „Ob er dann in Dublin schon von Anfang an spielt, ist ein anderes Thema“, sagte Rangnick. Eine Untersuchung am Freitag in München habe ergeben, dass die Blessur voll ausgeheilt sei. „Er konnte jetzt auch schon alles machen“, berichtete der Teamchef.

Bei der Mannschaft blieb nach seiner Sprunggelenksverletzung, die er sich als Kapitän gegen Israel zugezogen hatte, auch Michael Gregoritsch. Das Abschlusstraining für das Kosovo-Heimspiel machte der 32-jährige Stürmer am Samstag aber nicht mit. Der Augsburg-Profi stand nicht auf dem Trainingsplatz, sondern absolvierte am ÖFB-Campus in Wien-Aspern ein individuelles Programm. Sein Einsatz ist damit weiterhin äußerst fraglich. „Es ist ein Schmerzproblem, strukturell ist nichts kaputt“, sagte Rangnick. Eine Bänderdehnung sei es aber auf jeden Fall.