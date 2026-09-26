Bis zu 28 Grad in Sicht: Der Herbst schenkt Tirol ein Sommer-Comeback

Tirol erlebt derzeit einen Altweibersommer wie aus dem Bilderbuch. Bei strahlendem Sonnenschein und Temperaturen deutlich über 20 Grad zieht es die Menschen auf die Berge, in die Gastgärten oder zu zahlreichen Veranstaltungen im ganzen Land.

In Tirol dreht der Spätsommer noch einmal eine Ehrenrunde. Während anderswo schon Kuscheldecke und Kräutertee bereitliegen, zeigt sich das Wetter hierzulande von seiner sonnigsten Seite. Hoch „Arno“ hält den Herbst derzeit auf Abstand und beschert uns ein Wochenende, das eher nach Ende August als nach Ende September aussieht.

Die Aussichten könnten kaum besser sein: Viel Sonne, kaum Wolken und Temperaturen von deutlich über 20 Grad laden dazu ein, die freien Tage im Freien zu verbringen. Und das Beste: Die Wetterlage bleibt auch in den kommenden Tagen stabil.

Bis Mitte nächster Woche könnte das Thermometer mancherorts sogar an der 28-Grad-Marke kratzen.

Zwischen Bergsommer und Herbstzauber

Wer die warme Witterung auskosten möchte, bekommt an diesem Wochenende eine seltene Kombination geboten: Die Wälder färben sich langsam bunt, gleichzeitig sorgt die Sonne noch für echtes T-Shirt-Wetter.

Vor allem auf den Bergen herrschen derzeit traumhafte Bedingungen. Die klare Luft sorgt für beste Fernsicht, die Temperaturen sind angenehm und die Natur zeigt sich bereits in ihren ersten Herbstfarben.

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Dolce Vita mitten in Innsbruck

Doch nicht nur auf den Bergen kommt Sommerstimmung auf. Auch im Tal kommen die Sonnenstunden gut an, wie die ausgelasteten Gastgärten in der Innsbrucker Innenstadt zeigen.

Noch bis Samstagabend lockt das „Bella Italia“-Fest auf den Innsbrucker Bozner Platz. Am Freitag haben dort auch Simone und Harald Wurzer angestoßen. © Max Moschen

Besonders rund um den Bozner Platz in Innsbruck liegt an diesem Wochenende ein Hauch von Italien in der Luft. Beim „Bella Italia“-Fest verwandelt sich die Innenstadt in eine kleine Piazza. Live-Musik, frisch gebrühter Espresso, Pasta, Misto Fritto und mediterranes Flair sorgen dafür, dass man sich fast wie im Urlaub fühlt.

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So wird das Wetter

Samstag: Nach einem frischen Start in den Tag dominiert den ganzen Tag die Sonne. Der Himmel präsentiert sich vielerorts wolkenlos, regional ziehen lediglich einige Schleier- oder Federwolken durch. Die Höchstwerte liegen am Nachmittag zwischen 19 und 25 Grad.

Sonntag: Der Sommer meldet sich endgültig zurück. Der Sonntag verläuft meist strahlend sonnig, oft sogar komplett wolkenlos. Die Temperaturen steigen weiter an und laden zu einem perfekten Wochenende im Freien ein.

Montag und die neue Woche: Auch zum Wochenstart bleibt die Wetterlage stabil. Nach kühlen Morgenstunden wird es am Nachmittag mit 23 bis 28 Grad außergewöhnlich warm für die Jahreszeit. Dazu scheint von früh bis spät die Sonne, auch in 2000 Metern Höhe werden bis zu 17 Grad erreicht.