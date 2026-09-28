Bis zu 27 Grad im Herbst
T-Shirt-Wetter am Wochenende: Das waren die wärmsten Orte in Tirol am Sonntag
Den Sonntag verbrachten auch viele unserer TT-LeserInnen im Freien: Karin Humer war am Lichtsee in Obernberg (links), Ria Erler genoss das gute Wetter am Grierersee in Tux (rechts).
© TT Leserfotos
Tirol erlebt derzeit einen Altweibersommer wie aus dem Bilderbuch. Strahlender Sonnenschein, tiefblauer Himmel und sommerliche Temperaturen haben am Wochenende zahlreiche Menschen ins Freie gelockt. Die Thermometer stiegen auf bis zu 27 Grad. Auch in der neuen Woche zeigt sich der Herbst von seiner goldenen Seite.
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