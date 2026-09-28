T-Shirt-Wetter am Wochenende: Das waren die wärmsten Orte in Tirol am Sonntag

Tirol erlebt derzeit einen Altweibersommer wie aus dem Bilderbuch. Strahlender Sonnenschein, tiefblauer Himmel und sommerliche Temperaturen haben am Wochenende zahlreiche Menschen ins Freie gelockt. Die Thermometer stiegen auf bis zu 27 Grad. Auch in der neuen Woche zeigt sich der Herbst von seiner goldenen Seite.