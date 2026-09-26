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Elf Stunden Mittelerde: Hunderte Fans pilgerten zum „Herr der Ringe“-Marathon in Innsbruck
Kurz nach Vorstellungsbeginn waren rund 700 Karten verkauft. Mit dabei: Amända Hell (l.) aus Maurach ist in ein Elben-Kostüm geschlüpft, der Innsbrucker Konrad Möse ist als Gandalf verkleidet.
© Patrick Steiner
Am Samstag treffen sich wieder zahlreiche „Herr der Ringe“-Fans im Innsbrucker Metropol Kino, manche davon sogar im passenden Kostüm. Bereits zum 24. Mal flimmert dort die komplette Film-Trilogie über die Leinwand.
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