Neues Midsize-SUV
Schon in Tirol gefahren: den vollelektrischen Škoda Peaq mit sieben Sitzplätzen
Schön anzusehen, schön gestaltet im Innenraum: der Peaq von Škoda. Die dritte Sitzreihe gibt es gegen Aufpreis (1041,60 Euro extra), die Wärmepumpe ist ab Selection serienmäßig dabei, für die Basis kostet sie 1120,80 Euro extra.
© Markus Höscheler
Praktisch zeitgleich mit dem subkompakten SUV Epiq ließ sich am Seefelder Plateau auch das neue vollelektrische Midsize-Modell mit bis zu sieben Sitzplätzen erstmals Probe fahren.
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