Drama vor griechischer Insel Mykonos: Fähre stand in Vollbrand
Auf einer Autofähre vor Mykonos brach ein Feuer aus. Dichter schwarzer Rauch stieg über dem Schiff auf, 29 Menschen mussten gerettet werden.
Vor der Urlauberinsel Mykonos hat sich am Freitag ein dramatischer Schiffsbrand ereignet: Auf einem Frachter brach aus bislang unbekannter Ursache im Maschinenraum Feuer aus. Während die Besatzung zunächst selbst gegen die Flammen kämpfte, leitete die griechische Küstenwache wenig später eine großangelegte Rettungs- und Löschaktion ein.
Video | Fähre in Vollbrand
Dichte Rauchwolken stiegen über dem Schiff auf, mehrere Patrouillenboote, Schlepper und Spezialfahrzeuge rückten an, um den Brand unter Kontrolle zu bringen und eine mögliche Umweltkatastrophe durch austretende Treibstoffe zu verhindern. An Bord befanden sich neben 166 Lastwagen und 29 Autos auch 29 Menschen. Sie konnten rechtzeitig evakuiert werden, verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand. Die Ursache des Feuers ist noch unklar, die griechischen Behörden haben Ermittlungen aufgenommen. (TT.com)