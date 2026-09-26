Drama vor griechischer Insel Mykonos: Fähre stand in Vollbrand

Auf einer Autofähre vor Mykonos brach ein Feuer aus. Dichter schwarzer Rauch stieg über dem Schiff auf, 29 Menschen mussten gerettet werden.

Vor der Urlauberinsel Mykonos hat sich am Freitag ein dramatischer Schiffsbrand ereignet: Auf einem Frachter brach aus bislang unbekannter Ursache im Maschinenraum Feuer aus. Während die Besatzung zunächst selbst gegen die Flammen kämpfte, leitete die griechische Küstenwache wenig später eine großangelegte Rettungs- und Löschaktion ein.

Video | Fähre in Vollbrand

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