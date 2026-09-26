Seismologin klärt auf
Bebenserie am Samstag: Wie stark ein Erdbeben im Großraum Innsbruck maximal sein kann
Schon in den vorigen Jahrhunderten wurde in Hall und Innsbruck darauf geachtet, dass Häuser Erdbeben standhalten können. Davon zeugen die Verstärkungen aus Höttinger Breccie an den Altstadtgebäuden.
© Aigner, GeoSphere
Das Erdbeben von Samstagvormittag reiht sich als bislang stärkstes in einer ganzen Reihe von spürbaren Erderschütterungen in diesem Monat im Raum Innsbruck-Hall ein.
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