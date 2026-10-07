Seismologin klärt auf
Bebenserie setzt sich fort: Wie stark ein Erdbeben im Großraum Innsbruck maximal sein kann
Schon in den vorigen Jahrhunderten wurde in Hall und Innsbruck darauf geachtet, dass Häuser Erdbeben standhalten können. Davon zeugen die Verstärkungen aus Höttinger Breccie an den Altstadtgebäuden.
© Theresa Aigner
Das Erdbeben von Mittwochnacht reiht sich als eines der bislang stärksten in einer ganzen Serie von spürbaren Erderschütterungen in den vergangenen Wochen im Raum Innsbruck-Hall ein.
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