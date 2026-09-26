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SprintChampion-Finale in Innsbruck: Kleine Läufer, große Leistung

Die große Bühne gehörte den jungen Leichtathletinnen und Leichtathleten.
© Patrick Steiner
Sabine Hochschwarzer-Dampf

Von Sabine Hochschwarzer-Dampf

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