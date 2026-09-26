„LebensMittel“ feiert Jubiläum: Zwei Jahrzehnte gelebte Solidarität in Telfs

Seit 20 Jahren unterstützt das Projekt „LebensMittel“ Menschen in schwierigen Lebenslagen in Telfs und Umgebung. Die von der Vinzenzgemeinschaft Telfs und dem Roten Kreuz Telfs getragene Initiative nahm am 30. September 2006 als erst dritte Tafel Tirols ihren Betrieb auf und gilt bis heute als Vorzeigeprojekt gelebter Solidarität.

Was mit der Versorgung von nur vier Personen bei der ersten Ausgabe begann, hat sich zu einer unverzichtbaren sozialen Einrichtung entwickelt. Heute verfügen rund 90 Menschen aus Telfs und den umliegenden Gemeinden über eine Berechtigungskarte, wöchentlich werden zwischen 180 und 220 Personen mit kostenlosen Lebensmitteln versorgt.

Neben der Unterstützung Bedürftiger leistet „LebensMittel“ auch einen wichtigen Beitrag gegen Lebensmittelverschwendung. Jährlich werden rund 42 Tonnen Lebensmittel vor der Entsorgung gerettet und an Menschen weitergegeben, die Hilfe benötigen.

Jährlich werden rund 42 Tonnen Lebensmittel vor der Entsorgung gerettet und an Menschen weitergegeben, die Hilfe benötigen. © Bernhard Stelzl

Das Projekt ist jedoch weit mehr als eine Ausgabestelle für Lebensmittel. Für viele Besucherinnen und Besucher ist es ein Ort der Begegnung, des Austauschs und der Gemeinschaft. Zahlreiche Freundschaften und persönliche Kontakte sind in den vergangenen zwei Jahrzehnten entstanden.

Viele ehrenamtliche Helferinnen

Möglich wird dieser Erfolg durch den Einsatz zahlreicher ehrenamtlicher Helferinnen und Helfer sowie die Unterstützung langjähriger Lebensmittelspender und Sponsoren aus der Region. Für ihr besonderes Engagement wurde das Team bereits 2015 mit dem „Rot-Kreuz-Kristall“ ausgezeichnet.

Monika Rofner ist eine der freiwilligen Helferinnen der Vinzenzgemeinschaft Telfs. © Anja Thurnbichler