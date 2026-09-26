Verunreinigung festgestellt: In Natters sollte Leitungswasser abgekocht werden

In der Gemeinde Natters wurde bei einer routinemäßigen Untersuchung des Trinkwassers eine mikrobiologische Verunreinigung festgestellt. „Die gewohnte Trinkwasserqualität kann derzeit nicht gewährleistet werden“, informierte Bürgermeister Marco Mösl die Bevölkerung am Samstag.

Bürgermeister und Gemeinde ersuchen die Bevölkerung, bis auf Weiteres sämtliche Leitungswasser vor dem Trinken, der Zubereitung von Speisen sowie dem Zähneputzen vorsorglich mindestens drei Minuten lang abzukochen.

Die Gemeinde arbeitet nach eigenen Angaben mit Hochdruck daran, die Ursache der Verunreinigung zu beheben und die gewohnte Trinkwasserqualität rasch wiederherzustellen.