Auto durchschlug Brückengeländer und stürzte in Bachbett: 83-Jähriger eingeklemmt

Ein spektakulärer Unfall hat sich am Samstagvormittag im Osttiroler Thurn ereignet. Ein 83-jähriger Autofahrer bemerkte während der Talfahrt auf einer Gemeindestraße plötzlich eine stark nachlassende Bremswirkung. Kurz darauf kam sein Wagen in einer Kurve von der Fahrbahn ab, rammte eine Straßenlaterne, durchbrach ein Brückengeländer und stürzte mehrere Meter tief in ein Bachbett.

Das Fahrzeug überschlug sich und blieb schließlich auf dem Dach liegen. Der Lenker wurde eingeklemmt und musste von Feuerwehr und Wasserrettung in einer aufwendigen Rettungsaktion befreit werden. Der Mann erlitt nach ersten Erkenntnissen nur leichte Verletzungen und wurde ins Krankenhaus Lienz gebracht. Insgesamt standen fast 50 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Wasserrettung und Rettungsdienst im Einsatz. (TT)