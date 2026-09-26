28-Jähriger stürzte bei Malerarbeiten in Seefeld sechs Meter in die Tiefe

Ein schwerer Arbeitsunfall hat sich am Freitagvormittag in Seefeld ereignet. Wie die Polizei am Samstagnachmittag berichtete, war ein 28-jähriger Berufsmaler gegen 9.45 Uhr mit Arbeiten an der Fassade eines Wohnhauses beschäftigt, als es zu dem folgenschweren Sturz kam.

Der Mann stand auf einer Leiter, als er aus bislang ungeklärter Ursache plötzlich nach hinten kippte. Dabei verlor er den Halt und stürzte rund sechs Meter in die Tiefe.