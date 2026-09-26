Immersives Klangerlebnis

Wie über 80 Bläser die Pfarrkirche Schwaz zum Atmen brachten

Die Stadt- und Knappenmusik Schwaz sorgte im Rahmen der Klangspuren für ein akustisches Erlebnis in der Pfarrkirche Maria Himmelfahrt.
© Verena Nagl
Julia Brader-Kurz

Von Julia Brader-Kurz

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