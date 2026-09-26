Das große Quiz
Kassetten, Kulthits & Pop-Ikonen: Wie gut kennt ihr die Musik der 80er?
Michael Jackson, Queen und Eurythmics: Die 80er-Jahre waren musikalisch ein wildes Jahrzehnt, wie gut kennt ihr euch darin aber aus?
© imago/Everett Collection, Evans, Galuschka
Schulterpolster, Synthesizer und Melodien für die Ewigkeit: Die 1980er-Jahre waren das schrillste und hitreichste Jahrzehnt der Popgeschichte. Beweist euer Musikwissen in unserem großen Quiz.
80er-Jahre Musikquiz
Von den großen Hits bis zu obsurken Songs und ihren Fakten. 17 Fragen zur Musik aus den 80ern.
Frage 1 von 17:
Welcher Song bescherte Madonna Ende 1984 ihren allerersten Nummer-1-Hit in den US-amerikanischen Billboard Hot 100?
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