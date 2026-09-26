Traktor samt Güllefass touchierte mehrere Autos in Uderns: Lenker ausgeforscht

Ein Traktor samt angehängtem Güllefass sorgte am Samstagnachmittag während einer Sportveranstaltung in Uderns für Aufregung. Wegen der Veranstaltung standen zahlreiche Fahrzeuge am Fahrbahnrand. Auf einem besonders engen Abschnitt blieben nur rund 3,10 Meter Platz. Offenbar zu wenig für das landwirtschaftliche Gespann: Beim Vorbeifahren touchierte der 56-jährige Lenker gleich vier geparkte Pkw. Zwei Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt, bei zwei weiteren kamen die Außenspiegel nicht ungeschoren davon.