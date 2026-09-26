Ukraine meldet fünf Tote durch russische Angriffe

Bei russischen Angriffen in der Ukraine sind fünf Menschen getötet worden. Bei nächtlichen Angriffen auf die südliche Region Saporischschja seien drei Menschen getötet worden, teilte Präsident Wolodymyr Selenskyj am Sonntag mit. Zudem habe es ein Todesopfer durch einen russischen Drohnenangriff in Kiew gegeben. Außerdem gab es ein Todesopfer in der Schwarzmeerhafenstadt Odessa. Nach russischen Angaben wurde ein Grenzdorf in der ostukrainischen Region Charkiw eingenommen.

Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko erklärte, dass eine Frau und zwei 16-Jährige in der Hauptstadt verletzt und ins Krankenhaus eingeliefert worden seien. "Der Feind greift die Region Kiew weiterhin unerbittlich mit Angriffsdrohnen an", erklärte die Stadtverwaltung. 16 Gebäude seien beschädigt worden, darunter zwölf Privathäuser in den Vororten sowie ein Lager und eine Produktionsstätte.

Behörden der Region Odessa berichteten unterdessen von einem "massiven Angriff" im Süden des am Schwarzen Meer gelegenen Gebiets mit einem Todesopfer. Der Regionalgouverneur Oleh Kiper erklärte, russische Angriffe hätten "ein Wohngebäude, eine medizinische Einrichtung, ein Hotel, ein Geschäft sowie ein Lagerhaus für Getreide" beschädigt.