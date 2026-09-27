Papst feiert Messe mit 150.000 Menschen in Lourdes

Im französischen Marien-Wallfahrtsort Lourdes hat Papst Leo XIV. eine Messe mit 150.000 Teilnehmern gefeiert. In seiner Predigt sprach das Oberhaupt von weltweit 1,4 Milliarden Katholiken auch von "tiefen Wunden, Untreue und schmerzhaften Fehltritten", die in der Kirche begangen worden seien. "Das Eingeständnis unserer Fehler ist für unser spirituelles Wachstum unverzichtbar." Sonntagnachmittag will sich Leo mit Opfern sexuellen Missbrauchs durch Geistliche treffen.

Die Kleinstadt Lourdes im Südwesten ist einer der bekanntesten europäischen Wallfahrtsorte. Dort soll Mitte des 19. Jahrhunderts einem 14-jährigen Mädchen mehrfach Maria erschienen sein, dem christlichen Glauben zufolge die Mutter von Jesus Christus. Am Samstag waren in Paris bereits 800.000 Menschen zu einer Papstmesse des seit Freitag in Frankreich befindlichen Heiligen Vaters gekommen. Die Angaben zur Teilnehmerzahl stammen vom Vatikan und den französischen Behörden.

Wie in anderen Ländern wurden auch in Frankreich über Jahrzehnte hinweg Missbrauchsfälle durch Priester unter den Teppich gekehrt. Einer unabhängigen Untersuchungskommission zufolge gab es seit 1950 mehr als 200.000 Opfer. In Lourdes ist Leo mit dem Fall eines früheren Jesuitenpaters und Künstlers konfrontiert. Der Ex-Geistliche Marko Rupnik aus Slowenien steht im Verdacht, über Jahrzehnte hinweg Ordensfrauen sexuell missbraucht zu haben.