Mann wollte Elfjährigem in Innsbruck Handy stehlen und bedrohte ihn mit Messer

Ein 41-Jähriger soll in Innsbruck versucht haben, einem Elfjährigen das Handy zu stehlen. Als das Kind um Hilfe rief, zog der Mann ein Klappmesser.

Ein 41-jähriger Mann soll am Samstagnachmittag im Bereich der Grenobler Brücke in Innsbruck versucht haben, einem Elfjährigen das Handy zu stehlen. Als das Kind laut um Hilfe rief, zog der Verdächtige laut Polizei ein Klappmesser und forderte es auf, ruhig zu sein.

Der Vorfall ereignete sich gegen 16.50 Uhr. Der Mann soll versucht haben, das Handy des Elfjährigen aus dessen Bauchtasche zu nehmen. Durch die Hilferufe wurden Passant:innen auf das Geschehen aufmerksam.

Messer sichergestellt

Dem Elfjährigen gelang es, sein Handy wieder an sich zu nehmen und zu flüchten. Eine Polizeistreife traf den 41-Jährigen noch am Tatort an. Das Kind erkannte ihn als mutmaßlichen Täter wieder. Die Beamten stellten zudem das Klappmesser sicher.