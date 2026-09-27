Dieses Basismodell hat es in sich: Der Tesla-3-Einsteiger für Aufsteiger

Der jüngst überarbeitete Tesla 3 ist nun auch als Einsteigermodell mit Heckantrieb, 62 kWh-Akku und leicht reduzierter Ausstattung zu haben. Für schlanke 37.970 Euro oder 249 Euro monatlich bekommt man das komplette Tesla-Knowhow und vielleicht das beste Preis-Leistungs-Verhältnis der ganzen Modellpalette.