Auffahrunfall auf A12 bei Wörgl: Betrunkener Lenker ist Führerschein vorerst los
Im Baustellenbereich der A12 kollidierten am Samstagabend zwei Autos. Bei einem 44-jährigen Lenker stellte die Polizei eine hohe Alkoholisierung fest
Ein alkoholisierter Autofahrer ist am Samstagabend auf der Inntalautobahn (A12) bei Wörgl auf den Wagen einer 43-Jährigen aufgefahren. Der Unfall ereignete sich gegen 19.30 Uhr im Baustellenbereich. Die 43-Jährige verringerte aufgrund der dort geltenden Geschwindigkeitsbegrenzung das Tempo. Der unmittelbar hinter ihr fahrende 44-Jährige konnte laut Polizei nicht mehr rechtzeitig bremsen und prallte mit seinem Pkw gegen das vorausfahrende Auto.
Die beiden Beteiligten stellten ihre Fahrzeuge bei einer Tankstelle in Wörgl ab und verständigten die Polizei. Die Beamten bemerkten beim 44-Jährigen Anzeichen einer Alkoholisierung. Ein Alkomattest bestätigte den Verdacht, er ergab laut Polizei eine hohe Alkoholisierung. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt. Sein Führerschein wurde sowohl digital als auch physisch vorläufig abgenommen. (TT.com)