Auffahrunfall auf A12 bei Wörgl: Betrunkener Lenker ist Führerschein vorerst los

Im Baustellenbereich der A12 kollidierten am Samstagabend zwei Autos. Bei einem 44-jährigen Lenker stellte die Polizei eine hohe Alkoholisierung fest

Ein alkoholisierter Autofahrer ist am Samstagabend auf der Inntalautobahn (A12) bei Wörgl auf den Wagen einer 43-Jährigen aufgefahren. Der Unfall ereignete sich gegen 19.30 Uhr im Baustellenbereich. Die 43-Jährige verringerte aufgrund der dort geltenden Geschwindigkeitsbegrenzung das Tempo. Der unmittelbar hinter ihr fahrende 44-Jährige konnte laut Polizei nicht mehr rechtzeitig bremsen und prallte mit seinem Pkw gegen das vorausfahrende Auto.