Rekordteilnahme und stolze Staatsmeister: „Besser hätte es nicht laufen können“

Der Termin ist keine sichere Bank, lag in den vergangenen Jahren doch Ende September in höheren Lagen nicht selten Schnee. Dementsprechend „wahnsinnig happy“ bilanzierte OK-Chef Andreas Stern vom veranstaltenden Sportverein Telfes die dritte Auflage des Kalkkögeltrails, der bei traumhaften Bedingungen buchstäblich über Stock und Stein in Szene ging. „Besser hätte es nicht laufen können.“

Von den angebotenen Distanzen K30, K18 und K10 stand insbesondere die K42-Strecke im Fokus, zumal hier die österreichischen Meister im Trailmarathon ermittelt wurden. Bei den Damen setzte sich in der ÖM-Wertung die Salzburgerin Isabell Speer vor Lokalmatadorin Katharina Huter und Maria Pangalia (NÖ) durch. Bei den Herren gewann der Wahl-Innsbrucker Johannes Nussbauer vor Sebastian Falkensteiner und Felix Bleier und war dementsprechend zufrieden: „Ich habe mir die Kräfte gut eingeteilt.“