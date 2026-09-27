Romantisches Hochzeitsfoto: Ex-Ski-Ass carvte nach Rücktritt in den Hafen der Ehe

Im Frühjahr sorgte Sebastian Holzmann noch für sportliche Schlagzeilen. Ende März eroberte er bei den Deutschen Ski-Meisterschaften in der Axamer Lizum noch den Titel im Slalom. Nur einen Monat später verkündete er sein Karriereende.

„Danke Skirennsport. Das hier zu schreiben, ist schwer, aber es fühlt sich für mich nach der richtigen Entscheidung an. Ab sofort wird sich einiges ändern, Skifahren werde ich, solange es mein Körper zulässt, nur nicht mehr zwischen den Toren. Danke fürs Daumendrücken, anfeuern und mitfiebern! Ihr wart wunderbar“, schrieb der DSV-Athlet damals auf Instagram.

Ein knappes halbes Jahr später gibt es erfreuliche Nachrichten aus seinem Privatleben. Der 33-Jährige ehelichte seine Partnerin Sophie in Oberstdorf. Allzu viel verriet das ehemalige Slalom-Ass aber nicht von der Trauung. Zu einem romantischen Hochzeitsbild auf Instagram kommentierte er nur mit Emojis: „👰‍♀️ & 🤵‍♂️ 🥰“ (TT.com)