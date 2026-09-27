TyRoll und Folterbauer-Trio in der Telfer Kultur Weberei

In der Kulturweberei in Telfs steht demnächst Tiroler Dialektmusik auf dem Spielplan, aber alles andere als klassisch: Zwei spannende Acts teilen sich am 17. Oktober die Bühne.

Das Liedermacher-Triple Folterbauer/Lunger/Scheiber erzählt in feinen Liedern von Erinnerungen, Liebe, Melancholie und dem, was in unserer Welt halt doch manchmal schiefläuft. Und die Band TyRoll um Mastermind Marlon Prantl verbindet den Ötztaler Dialekt mit Rock, Pop, Blues, Folk und alpiner Weltmusik. Zwei ganz unterschiedliche Zugänge – und ein Abend, der zeigt, wie vielseitig Mundart klingen kann.