„Innsbruck erinnert“
Mehr als eine Million Klicks im Monat: Warum das Stadtarchiv Innsbruck ein Hit im Netz ist
Stadtarchiv-Leiter Lukas Morscher (l.) und Historiker Matthias Egger (r.) schreiben seit sieben Jahren bei „Innsbruck erinnert“. Damit erzählen sie die Geschichte hinter historischen Stadtfotos.
© Patrick Steiner
Jeden Tag veröffentlicht das Innsbrucker Stadtarchiv vier historische Fotos im Netz. Und verzeichnet damit jeden Monat rund eine Million Klicks. Die Beiträge entdeckten schon vergessene Autoschauen und lüfteten Familiengeheimnisse. Das Schwarmwissen der LeserInnen hilft auch den Historikern bei der Arbeit.
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