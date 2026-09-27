Mehr als eine Million Klicks im Monat: Warum das Stadtarchiv Innsbruck ein Hit im Netz ist

Jeden Tag veröffentlicht das Innsbrucker Stadtarchiv vier historische Fotos im Netz. Und verzeichnet damit jeden Monat rund eine Million Klicks. Die Beiträge entdeckten schon vergessene Autoschauen und lüfteten Familiengeheimnisse. Das Schwarmwissen der LeserInnen hilft auch den Historikern bei der Arbeit.