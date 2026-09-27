Nach Blitz-Hochzeit: Ehemalige Ski-Weltmeisterin freut sich über ihr erstes Kind

Maria Therese Tviberg fackelt nicht lange. Das haben ihre Konkurrentinnen schon während ihrer Ski-Karriere zu spüren bekommen. Bestes Beispiel: Bei der WM 2023 in Courchevel/Meribel raste die Norwegerin zu Gold im Parallel-Bewerb.

Auch im Privatleben lässt die 32-Jährige, die im September 2024 überraschend ihre sportliche Laufbahn beendete, nichts „anbrennen“. Anfang Juni verkündete sie, dass sie schwanger ist, einen Monat später sorgte sie mit ihrer Verlobung für Aufsehen, um nur drei Wochen später eine Blitz-Hochzeit hinzulegen. „Wir haben es gerade noch geschafft, bevor unser Baby im August kommt“, schrieb sie zum Hochzeitsbild auf Instagram.

Ende September lüftete Tviberg nun das Babygeheimnis. „Eine besondere Lieferung und eine neue Chefin ist in der Stadt. Seit drei Wochen zeige ich ihr, wie der Hase läuft“, schrieb die Olympia-Bronzene von Peking (Teambewerb) zu süßen Schnappschüssen des kleinen Mädchens. Wie es heißt, verriet die frisch gebackene Mama allerdings nicht. (TT.com)