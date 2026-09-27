25-Jährige seit drei Wochen im Tiroler Grenzgebiet zu Bayern vermisst

Seit drei Wochen wird eine junge Frau im Grenzgebiet zu Tirol vermisst. Sie war zuletzt auf Wandertouren unterwegs. Der letzte Kontakt zu ihren Angehörigen bestand am 6. September.

Mittenwald, Scharnitz – Was ist mit Carolin S. passiert? Die junge Frau aus Südhessen hielt sich Anfang September im Raum Garmisch-Partenkirchen auf, als am 6. September plötzlich jeglicher Kontakt zu ihr abbrach. Weil sich die Frau bisher immer noch nicht bei ihren Angehörigen gemeldet hat, erstatteten diese jetzt Anzeige bei der bayerischen Polizei.

Die 25-Jährige wird als bergaffin beschrieben. Sie soll Tage vor ihrem Verschwinden bereits zweimal beim Bergwandern unterwegs gewesen sein, unter anderem auch auf der Wettersteinspitze in Tirol. Die Polizei vermutet daher, dass sie vor ihrem Verschwinden erneut zu einer Wanderung im Raum Mittenwald oder im Grenzgebiet zu Tirol unterwegs gewesen sein könnte. Eine großangelegte Suche mit Polizeihubschrauber und mehreren Polizeistreifen verlief bis dato negativ.