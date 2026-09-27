Affengruber und Adamu sorgen für Österreichs 2:0-Führung gegen den Kosovo

Nations League, Liga B, Gruppe 3, 2. Runde:

Österreich – Kosovo 2:0 (2:0)

Tore: Affengruber (23.), Adamu (45.+2)

Wien, Ernst-Happel-Stadion, SR Walsh/SCO

Wien – Österreichs Fußball-Teamchef Ralf Rangnick hat seine Startformation für das Nations-League-Heimspiel am Sonntag (Beginn 18.00 Uhr) in Wien gegen Kosovo an sechs Positionen verändert. Salzburg-Goalie Christian Zawieschitzky gibt im Tor ebenso sein Debüt wie Clubkollege Nikolas Veratschnig als Rechtsverteidiger. Dazu rückten im Vergleich zum 3:1-Auftaktsieg am Donnerstag in Linz gegen Israel David Affengruber, Maximilian Wöber, Paul Wanner und Stürmer Junior Adamu ins Team.

Rangnick hatte bereits am Samstag angekündigt, anstelle des bei der WM und gegen Israel im Tor aufgebotenen Alexander Schlager im Tor auf einen Debütanten zu setzen, der nach dem Spiel zur U21 wechselt. Die Entscheidung fiel anstelle von LASK-Goalie Lukas Jungwirth auf den erst 19-jährigen Tiroler Zawieschitzky. Veratschnig kam statt Stefan Posch ins Team, Fulham-Legionär Affengruber statt Philipp Lienhart, Team-Rückkehrer Wöber statt Phillipp Mwene.